Milan, niente tripletta: l’Under 16 di Abate perde la finale contro la Roma

Il Milan Under 16 allenato dall'ex terzino Ignazio Abate ha perso la finale del campionato di categoria contro la Roma per 1-0

Tripletta sfiorata. Il Milan Under 16 allenato da Ignazio Abate ieri sera ha perso la finale del campionato di categoria contro la Roma per 1-0. Il gol porta la firma del classe 2006 Manuel Nardozi, il quale ha segnato la rete con un colpo di testa. Finale molto equilibrata, con un primo tempo marchiato dalle occasioni della Roma e una ripresa in cui è stato il Milan a sfiorare più volte il gol.