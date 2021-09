Milan, un trittico di partite micidiali tra Serie A e Champions League

Milan-Lazio, poi Liverpool e Juventus. Due gare di Serie A intervallate dall'esordio in Champions League. Che settembre per il Diavolo!

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Stefano Pioli sia atteso, nella settimana che andrà dal 12 al 19 settembre, da un trittico di partite micidiali tra Serie A e Champions League. Dopo aver affrontato, nei primi due impegni stagionali, Sampdoria e Cagliari, battendo agevolmente i propri avversari (1-0 e 4-1), adesso per il Diavolo si alza il livello delle rivali in Italia ed in Europa.

Milan-Lazio, Liverpool-Milan e Juventus-Milan. I rossoneri non possono sbagliare, Pioli neanche. L'allenatore rossonero è chiamato, in questi giorni, alla prova del nove, con due partite fondamentali contro dirette concorrenti entro i confini nostrani. Nel mezzo, la trasferta, affascinante e tremendamente difficile, di 'Anfield': partire bene potrebbe essere importante per il Milan, giacché è finito in un girone molto complicato.

Riuscire a fare sei punti in campionato, per il Milan, sarebbe una prova di forza importante. Permetterebbe ai rossoneri, oltre che di restare in testa alla classifica, di ribadire la sua superiorità sulle squadre di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Sfruttando, poi, l'abbrivio per il doppio turno successivo di Serie A contro avversarie alle mano come Venezia (infrasettimanale) a 'San Siro' e Spezia al 'Picco'.

Discorso a parte per Liverpool: lì è chiaramente favorita la squadra di Jürgen Klopp, ma il Diavolo, in Champions, trova da sempre il suo habitat naturale. Una sorpresa potrebbe sempre scapparci, dando slancio a Davide Calabria e compagni per le gare contro Atlético Madrid e Atalanta. Fino alla prossima sosta Nazionali, infatti, ci sarà da correre. Con uno Zlatan Ibrahimovic in più nel motore, poi, tutto è davvero possibile. Ecco le top news di oggi sul Milan.