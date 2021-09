Milan, l’idea di Pioli: “Ibrahimovic e Giroud possono giocare insieme”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ieri sera a Biella durante l'evento 'Campioni sotto le stelle'. Le sue interessanti dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ieri sera in Piazza del Battistero, a Biella, per l'evento 'Campioni sotto le stelle', condotto dal giornalista Alessandro Alciato. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate da 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

"Questo è il Milan più forte che sto allenando ma per vincere il campionato non siamo da soli, siamo almeno in sette - ha detto Pioli -. E adesso arrivano le coppe e qualcosa l’Europa porta via sempre". L'allenatore rossonero, poi, ha ricordato quanto successo agli Europei in Danimarca-Finlandia e di come Simon Kjaer sia risultato decisivo per salvare la vita di Christian Eriksen.

"Ne abbiamo parlato tanto con Kjaer in quel periodo, ora no. Credo che abbia bisogno di guardare avanti - la convinzione di Pioli -. Christian è il suo amico del cuore: è una situazione che sta vivendo con difficoltà". Pioli, quindi, ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic per Milan-Lazio: “E’ un giocatore che ci ha dato tanto e che può ancora darci tanto”.

Ma potrà farlo anche con Olivier Giroud? Questa l'opinione di Pioli per il suo Milan: "Sono due grandi giocatori con caratteristiche diverse. Zlatan ormai è un regista offensivo, gli piace toccare più palloni. Quando saranno al 100% li proveremo".

Chiosa sull'imminente debutto in Champions League: mercoledì è in programma Liverpool-Milan. Così Pioli: "Arriviamo con entusiasmo, sapendo che è una grande opportunità per crescere".