Milan, un nuovo obiettivo: superare quota 100 punti nel 2020 | News

Milan vicino alla tripla cifra di punti nell’anno solare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è ad un passo dal toccare quota 100 punti tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League nell’anno solare 2020.

Da gennaio ad oggi, infatti, la squadra di Stefano Pioli ha totalizzato 98 punti e, pertanto, il Milan ha a disposizione, da qui al prossimo 23 dicembre, ben 15 punti in campionato e 3 in Europa per poter abbattere tale barriera e superarla di gran lunga.

Tra la seconda parte della stagione 2019-2020 e quella iniziale della stagione 2020-2021, tra pre e post lockdown, infatti, il Milan ha collezionato 71 punti in Serie A, poi 19 in Europa League (compresi i preliminari) e 8 in Coppa Italia. I punti nelle coppe sono contati così: tre per la vittoria, uno per il pareggio.

Già a partire da Sparta Praga-Milan di giovedì sera in Europa League, dunque, il Diavolo avrà l’opportunità di tagliare il traguardo della tripla cifra annuale di punti. Calciomercato Milan: Diavolo in agguato per un top player. Ultima parola al calciatore … >>>