Milan, un 2021 positivo per i rossoneri di Pioli: ecco qualche numero

Il Milan di Stefano Pioli ha concluso il suo 2021 vincendo ad Empoli: ennesimo successo in trasferta per i rossoneri in questo anno solare

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli ha concluso il suo 2021 vincendo, 2-4, sul campo dell'Empoli, rivelazione del campionato di Serie A 2021-2022. Una vittoria che consente al Diavolo di arrivare al giro di boa del torneo a 42 punti. Un punto in meno rispetto alla scorsa stagione, quando ne aveva conquistati 43, e soprattutto, una posizione in classifica in meno.

L'anno passato, infatti, il Diavolo aveva concluso il girone d'andata in vetta alla classifica; in questo, invece, è secondo, in solitaria, alle spalle dell'Inter, distanze 4 lunghezze. Ma il 2021 del Milan di Pioli è stato assolutamente positivo. E ci sono i numeri in suffragio di questa teoria. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per esempio, il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A a girone unico ad ottenere almeno 17 successi esterni in un anno solare.

Il Napoli, nel 2017, ne aveva ottenuti 18. Poi va anche considerato come nei cinque principali campionati europei (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), solo il Manchester City di Pep Guardiola ha segnato fuori casa quanto il Milan di Pioli: entrambe le squadre hanno messo a segno 52 reti. Logico, ci vuole un trofeo per legittimare tutto il bellissimo lavoro svolto dal tecnico di Parma in questi due anni. Ma la strada intrapresa è quella giusta. Mercato Milan, che occasione a centrocampo per gennaio! Le ultime >>>