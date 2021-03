Milan, un 2021 da dimenticare: cinque sconfitte e due eliminazioni / News

Un 2021 iniziato in maniera opposta rispetto ad uno straordinario 2020. Ci sono diversi alibi, ma il calo di rendimento è evidente

L'edizione odierna di 'Tuttosport', in edicola, mette in evidenza il vistoso calo di rendimento del Milan nel 2021. Dopo un 2020 da incorniciare, i rossoneri hanno avuto un impatto shock con il nuovo anno. Si è spesso parlato di scudetto, ma si strizzava l'occhio anche all'Europa League e alla Coppa Italia. La realtà dice che nulla di tutto ciò è ormai raggiungibile. Scudetto a parte, diventato comunque una chimera visti i 9 punti di svantaggio dall'Inter, gli altri due obiettivi sono andati ormai persi. Le due sconfitte contro Inter e Manchester United sono soltanto due delle cinque subite in un solo mese e mezzo. E' chiaro che l'emergenza infortuni conti tantissimo, ma è altrettanto evidente che bisogna rimboccarsi le maniche per riprendere il cammino in campionato. Il secondo posto in classifica va difeso con le unghie e con i denti. Il Napoli, quinto in classifica, dista a sei punti e ha una partita in meno. Un Milan settimo in classifica da inizio anno può fare ben poco: adesso serve una squadra in formato 2020.