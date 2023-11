Milan-Udinese, due ko senza gol: in casa non accadeva dal 2012

L'edizione de La Gazzetta dello Sport parla anche della partita tra il Milan e l'Udinese. Per i rossoneri secondo ko a San Siro di fila

'La Gazzetta dello Sport' parla anche della partita tra i rossoneri e i bianconeri di ieri sera, con un dato preoccupante. Con la sconfitta a San Siro contro l’Udinese, si legge, il Milan continua con una striscia di partite davvero deludenti. La squadra di Pioli ha perso due gare interne di fila (l’altra è lo 0-1 con la Juve) senza segnare in Serie A per la prima volta da settembre 2012 (contro Sampdoria e Atalanta) con Massimiliano Allegri in panchina. L’ultima vittoria del Milan risale a quasi un mese fa, il 7 ottobre a Marassi contro il Genoa.