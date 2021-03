Milan-Udinese, Sacchi: “Rafael Leao fermo, Rebic un’ombra”

Milan-Udinese, Sacchi su Leao e Rebic

L’importante vittoria contro la Roma è stata soltanto un’illusione; l’Udinese ha di nuovo fatto emergere i problemi del Milan dell’ultimo periodo. La partita dell’Olimpico ha visto un Ante Rebic super protagonista, ma contro i friulani il croato ha fatto un decisivo passo indietro. Rafael Leao non lo ha dicerto aiutato: da prima punta il portoghese non è mai entrato in partita. Arrigo Sacchi, leggenda vivente rossonera, è stato invece molto più duro. In una sua analisi pubblicata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex allenatore ha ammonito Leao per il poco movimento, mentre ha definito Rebic ‘l’ombra della punta ammirata a Roma’. Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?