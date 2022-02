Milan, Leao non basta: l’attacco fa fatica. Giroud non incide, serve Ibra

Contro l'Udinese l'attacco del Milan ha fatto tremendamente fatica. Dall'inconsistenza di Olivier Giroud alla poca convinzione di Ante Rebic

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su quello che potrebbe essere un segnale allarmante: la poca incisività in attacco. Dopo la Salernitana, il Milan si è inceppato contro un'altra squadra che lotta per non retrocedere. Tanti i lampi di Rafael Leao, ma attorno a lui c'è il buio. Mancano quelli di Olivier Giroud, l'eroe del derby che però è a secco da tre partite di fila. Manca anche l'apporto di Ante Rebić, provvidenziale a Salerno ma deludente ieri sera. E manca soprattutto Zlatan Ibrahimović, ormai fuori gioco da oltre un mese per un'infiammazione al tendine d'Achille. Lo svedese ha lanciato segnali incoraggianti nella giornata di ieri, mostrando un video che certifica il suo ritorno agli allenamenti sul campo dopo settimane di clausura in palestra. Nel derby di Coppa Italia non ci sarà, me le suo condizioni sono da monitorare giorno dopo giorno.