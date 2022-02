Mercato Milan – Centrocampo, ritorno di fiamma? Lo manda Ancelotti

Nell'ultimo mercato di gennaio l'immobilismo del Milan ha fatto discutere. I rossoneri, in piena lotta scudetto, hanno deciso di non intervenire se non acquistando il giovane classe 2004 Marko Lazetic dalla Stella Rossa. La volontà del club rossonero è stata chiara fin dal principio: non si compra tanto per farlo, ma soltanto per migliorare in modo concreto la rosa. Sven Botman è stato l'obiettivo principale, ma il Lille non ha mollato la presa di un centimetro. Se ne riparlerà in estate. Lo stesso discorso vale per Renato Sanches, cercato anche lui in extremis, ma senza successo a causa delle tempistiche ristrette. Sarà proprio il centrocampo a subire il restyling più importante a partire dalla prossima stagione.