Milan-Udinese, un Leao ‘ciondolante’: l’attacco fatica in zona gol

'Il Corriere dello Sport' fa la sua analisi sulla partita tra il Milan e l'Udinese , con una lente di ingrandimento sulla prestazione di Rafael Leao . Il primo tempo del portoghese, si legge, è stato ciondolante , con i tentativi di attivare le marce alte che sono stati ben limitati dal raddoppio sistematico che Cioffi aveva preparato per lui. Diversi i cross cercati da Leao , ma con esiti negativi ai fini della finalizzazione. Perché molti di questi suoi passaggi, sono stati fatti senza guardare in mezzo.

Milan, non è solo colpa di Leao

Il quotidiano continua: Leao ha sulle spalle la responsabilità di quasi tutto l’attacco del Milan, che manca di incisività vicino alla porta. Anche Leao sta peccando e non da ieri in zona gol. Il secondo tempo è stato sicuramente più frizzante, con tanti uno contro uno giocati: per il Corriere, però, questi non hanno portato ad occasioni vere e proprie. Il Milan è in palese apnea di gioco e di soluzioni e così, visto che davanti a una difesa chiusa e schierata non hanno saputo cosa fare, i compagni hanno passato la palla ciecamente a Leao.