Milan-Udinese, il motivo per cui Guida non è intervenuto sul gol di Udogie

Non si placano le polemiche intorno agli episodi di Milan-Udinese ed, anzi, emergono ulteriori dettagli sulla scelta di Marco Guida al VAR

Non si placano le polemiche intorno alla classe arbitrale dopo il pareggio ottenuto dal Milan in casa contro l' Udinese . Il gol dell'1-1 di Destiny Udogie , infatti, è viziato da un evidente tocco col braccio da parte dell'esterno sinistro friulano. Nello specifico, il Corriere della Sera riporta il motivo per il quale il VAR non sia intervenuto.

L'arbitro Marco Guida, in sala VAR nella serata di venerdì, non avrebbe ricevuto immagini abbastanza chiare per capire se ci potesse essere o meno il tocco col braccio; per questo l'arbitro Matteo Marchetti non è stato richiamato alla revisione in campo ed il gol è stato convalidato.