Milan penalizzato, gli errori arbitrali pesano: Napoli e Spezia altri esempi

Quello con l'Udinese è stato solo l'ultimo di un serie evidente di errori arbitrali a sfavore del Milan. Napoli e Spezia altri esempi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha ovviamente evidenziato l'errore dell'arbitro Matteo Marchetti in Milan-Udinese di Serie A. Il direttore di gara, con la collaborazione del Var, ha convalidato il gol di Udogie, nettamente da cancellare per fallo di mano. Anche se la prestazione del Milan ha influenzato il risultato, non è dato sapere cosa sarebbe successo se quel gol fosse stato annullato. Perché le partite si possono vincere anche se si gioca male.

La 'Rosea', inoltre, ha sottolineato che questo non è il primo errore clamoroso a sfavore del Milan. In altre due occasioni, sempre a San Siro, il Diavolo è stato fortemente penalizzato. La prima riguarda la partita con il Napoli dello scorso 19 dicembre, quando la squadra arbitrale decide di togliere la gioia del gol a Franck Kessie per presunta posizione attiva di Olivier Giroud. La seconda è diventata ormai famosa per l'errore ammesso immediatamente da Marco Serra contro lo Spezia. In entrambi i casi il Milan è tornato a casa con zero punti in tasca. Punti che, nell'economia di un campionato, pesano davvero tanto. Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti