Milan-Udinese, Dallera: “Tragico giocare così. Pioli si affretti”

Dallera: "Pioli si deve affrettare"

"Che succede al Milan, se in casa, si fa bocciare dall’Udinese? Come uno studente impreparato, senza basi, quelle tecniche sicuramente, ma anche quelle umane, che si chiamano valori. Ecco, questi sono da recuperare subito, perché la situazione non precipiti nel burrone dell’irreparabile. Si affretti Pioli, non faccia incancrenire ferite aperte, le guarisca, è il primario giusto, conosce la malattia, siamo convinti che sia anche il migliore per formulare la giusta diagnosi e a dosare la terapia ideale".