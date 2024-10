Milan-Udinese, chi indosserà la fascia da capitano? Quattro opzioni

Essere capitano del Milan non è mai un compito da poco. La fascia che adornava il braccio di leggende come Franco Baresi e Paolo Maldini ora attende un nuovo portatore, in un momento cruciale per la squadra. Con Davide Calabria ai box per infortunio e Theo Hernandez squalificato, la domanda sorge spontanea: chi avrà l'onore di guidare i rossoneri nella sfida di sabato 19 ottobre contro l'Udinese?