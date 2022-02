Milan-Udinese, sarà ancora assente Ibrahimovic | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic non rientrerà in campo neanche per Milan-Udinese di venerdì. Non ci sono aggiornamenti rilevanti sulle sue condizioni

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, salterà sicuramente anche Milan-Udinese, partita della 27^ giornata di Serie A in programma dopodomani, venerdì 25 febbraio, alle ore 18:45, a 'San Siro'. Lo ha ricordato 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Non ci sono, infatti, aggiornamenti rilevanti sulle condizioni di Ibra, che, anche nella giornata di ieri, ha svolto una seduta di allenamento personalizzato in palestra.

L'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra, affiorata lo scorso 23 gennaio durante Milan-Juventus e che lo aveva costretto a chiedere il cambio dopo 28' di gioco, non gli dà tregua.

Finché, dunque, non sarà smaltita del tutto Zlatan non tornerà ad allenarsi con il gruppo. La sua situazione, pertanto, verrà monitorata giorno dopo giorno fino a quello in cui il numero 11 rossonero tornerà a disposizione.

Da capire, quindi, se Ibrahimovic, che in Milan-Udinese sarà sostituito ancora da Olivier Giroud, potrà rientrare per il derby di Coppa Italia di martedì 1° marzo oppure per il big match di campionato a Napoli di domenica 6 marzo. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

