Milan-Udinese 1-1, la moviola: prestazione horror di Marchetti / News

La moviola di Milan-Udinese, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Udogie segna con il braccio, ma non è l'unica incertezza per l'arbitro Marchetti

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Udinese, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Non si può non partire dalle tantissime polemiche scaturite dal gol di Udogie, chiaramente viziato da un tocco con il braccio sinistro. All'inizio sembrava che a spingere la palla in rete potesse essere stato Alessio Romagnoli, ma le immagini lasciano pochi dubbi. Il Var (Guida) però non annulla. Ma non è l'unica incertezza dell'arbitro Matteo Marchetti: al 17' del primo tempo è sembrato di ritornare alla partita contro lo Spezia. Il direttore di gara, infatti, non lascia il vantaggio a Junior Messias in perfetto stile Serra e ammonisce subito Nahuen Perez. Negligente anche sul contatto tra Fikayo Tomori e Beto, su cui il Var non può intervenire perché parte da fuori area. Regolare il gol di Rafael Leao: non è fallo su Rodrigo Becao. Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti