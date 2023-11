Milan-Udinese 0-1: per l’AIA corretto il rigore per il pestone di Adli

I vertici arbitrali italiani giudicano giusto il rigore concesso in Milan-Udinese 0-1 per l'intervento di Yacine Adli su Festy Ebosele

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, i vertici dell' AIA (Associazione Italiana Arbitri) hanno giudicato complessivamente corretta la valutazione di campo dell'arbitro Juan Luca Sacchi in merito al calcio di rigore che ha deciso Milan-Udinese 0-1 , trasformato da Roberto Pereyra al 62' dell'ultima sfida di campionato a 'San Siro'.

Non sarebbe stato, infatti, un contatto clamoroso quello tra Yacine Adli e Festy Ebosele in area di rigore rossonera, ma sufficiente per fischiare il penalty. Per il quotidiano generalista, quindi, sfuma uno degli alibi del Diavolo per il rovescio interno contro i friulani. LEGGI ANCHE: Milan, che succede nello spogliatoio? La risposta di Bianchin (Gazzetta) >>>