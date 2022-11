Milan, pausa benefica: gli infortunati che potrebbero tornare

Il Milan potrebbe ritrovare molti dei suoi infortunati, di cui molti sono fermi da tanto tempo. Per questo la pausa potrebbe essere fondamentale per la ripartenza rossonera. Tuttosport fa una panoramica di questa situazione a Milanello.

Come riportato dal quotidiano, Alessandro Florenzi dovrebbe rientrare più tardi di tutti, ma avrebbe come obiettivo la partita di Champions League Milan-Tottenham. Più avanti del terzino sarebbero Davide Calabria, Mike Maignan e Alexis Saelemaekers, che dovrebbero essere pronti per la ripartenza. 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta