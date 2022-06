Milan, ‘Tuttosport’: “Muscoli e qualità per la Champions”

Mediana tutta nuova per il Milan nella prossima stagione. Non solo nei nomi ma anche nelle caratteristiche e nell'interpretazione dei ruoli

Carmelo Barillà

Mediana tutta nuova per il Milan nella prossima stagione. Non solo nei nomi ma anche nelle caratteristiche e nell'interpretazione dei ruoli. A fare il punto è l'edizione odierna di 'Tuttosport'. Rimarranno certamente a Milanello Sandro Tonali, Ismael Bennacer, Rade Krunic e Brahim Diaz. I primi due sono chiamati ad una conferma, il terzo è un jolly per Pioli, l'ultimo deve riscattarsi dopo una stagione decisamente deludente. Lasceranno, invece, la mediana del Milan Franck Kessié e Tiémoué Bakayoko. L'idea del Milan è quella di rimpiazzare i partenti con tre nuovi innesti. I nomi sono ormai noti da tempo. Renato Sanches dovrebbe andare a rimpiazzare Kessié. L'accordo con il Lille non c'è ancora, ma sembra davvero ad un passo. La cifra finale dovrebbe assestarsi sui 15 milioni di euro. Ci sarà poi il ritorno di Tommaso Pobega, dopo le ottime annate con Spezia e Torino. Due centrocampisti box-to-box, capaci sì di interdire ma anche di inserirsi in zona gol.

I fantasisti

La qualità arriverà dal nuovo numero "10". Potrebbe essere Charles De Ketelaere il profilo giusto per i rossoneri. Maldini intravede qualcosa di magico nel calciatore del Club Brugge, un qualcosa che ricorda Kakà, con le dovute proporzioni. C'è poi quel Yacine Adli che intriga. Acquistato nel mercato estivo del 2021, ha vissuto una buona stagione con il Bordeaux, nonostante le pessime prestazioni dei Girondini. Sarà Stefano Pioli a valutare il francese in ritiro e a decidere il suo destino. Brahim Diaz, come già anticipato, è invece chiamato ad un sussulto, al riscatto. Il Milan crede in lui e lo ha dimostrato, ora sta allo spagnolo fare altrettanto. Le qualità ci sono, ma le ha solo fatte intravedere.

Le altre situazioni di mercato

Pioli potrebbe trovarsi con giocatori capaci di interpretare più ruoli. Lo stesso De Ketelaere, in caso di approdo in rossonero, potrebbe agire sia da trequartista che da esterno a destra e persino da "falso nueve". Krunic ha già dimostrato di essere un jolly, disponibile e pronto all'evenienza. Ci sono poi altre situazioni che potrebbero avere sviluppi interessanti sul mercato magari più avanti: da Zaniolo a Lang fino a Raspadori. Il comune denominatore sarà, però, la qualità. Tecnica, fantasia, forza e muscoli per il centrocampo del Milan, dalla mediana alla trequarti. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>