Milan, torna il 4-2-3-1: il nuovo ruolo chiave di Loftus-Cheek

Loftus-Cheek, che numeri!

L’approdo alla Serie A di Loftus-Cheek, continua il quotidiano, non è stato faticoso. E il palcoscenico europeo gli ha fatto scoprire una nuova dimensione a quasi 28 anni. Loftus-Cheek è elemento che fa la differenza quando la partita si spacca in campo aperto, come capitato con il Psg, ma è bravissimo anche in palleggio e in fase tattica. Tuttosport riporta anche dei numeri importanti: con lui in campo il Milan ha una media di 2.2 punti a match contro l’1 quando manca, mentre la media gol sale da 0.6 a 1.7.