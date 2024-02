Milan, il turnover non funziona: le statistiche che inchiodano il Diavolo

I dati, poi, non mentono mai e dicono come Pioli non abbia imparato dagli errori del passato nella gestione di certi momenti. Lo scorso anno, il suo Milan perse punti sanguinosi sull'altare del turnover. 0-0 in casa della Cremonese, sconfitta ai supplementari per 0-1 contro il Torino in Coppa Italia, ancora 0-0, ma a 'San Siro', contro l’Empoli. Poi i pareggi per 1-1 in casa del Bologna (gol di Nicola Sansone dopo 20 secondi) e quello per 1-1 ancora contro la Cremonese, ma a Milano.

Il Diavolo non ha mai vinto quando Pioli cambia formazione — Fino ad poi arrivare alla sconfitta per 2-0 contro lo Spezia. Tutte partite nelle quali venne deciso di “sacrificare” il campionato per rincorrere il cammino europeo in Champions League. Finito in semifinale contro l'Inter. Insomma, a conti fatti, quando Pioli dà spazio al turnover e ribalta la sua formazione, il Milan non vince mai. Fin qui, 4 pareggi e 3 sconfitte, con appena 4 gol fatti (compresi i due al Monza) e ben 9 subiti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.