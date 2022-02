Milan, troppi punti persi da situazione di vantaggio: ecco il dato

Il pareggio contro l'Udinese ha evidenziato un Milan incapace di mantenere il vantaggio: sono già 10 le rimonte subite in stagione.

Matteo Mosconi

Le ultime partite del Milan contro Salernitana e Udinese, terminate in pareggio rispettivamente per 2-2 e 1-1, hanno evidenziato un dato piuttosto preoccupante. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri hanno subito ben 10 rimonte in questa stagione fra campionato e Champions League, e in ben 7 occasioni non sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Rispetto alle dirette rivali per lo scudetto, i ragazzi di è Pioli, contro le cosiddette "provinciali", hanno una media punti più bassa: 2.2 per i rossoneri, 2.33 per il Napoli e 2.46 per l'Inter di Simone Inzaghi.

Nello specifico, in Serie A il Milan è passato da una situazione di vantaggio per 1 a 0 a una negativa ben quattro volte: Sassuolo (da 1-0 a 1-3), Spezia (da 1-0 a 1-2), Salernitana (da 1-0 a 2-2) e Udinese (da 1-0 a 1-1), mentre contro Cagliari, Spezia (andata, ndr) e Bologna, dopo aver subito il pareggio i rossoneri hanno comunque portato a casa i tre punti. In Champions League, invece, le tre rimonte subite coincidono con tre sconfitte: due volte contro il Liverpool, una contro l'Atletico Madrid.

Insomma, per puntare davvero allo scudetto, occorrerà rimuovere dalla testa il concetto di "braccino", spesso evidenziato dal tecnico emiliano, e tornare a giocare con spensieratezza, come accadeva ad inizio campionato. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>

