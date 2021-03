Milan, troppi infortuni per essere casuali: ci sono due spiegazioni / News

Una stagione maledetta per il Milan dal punto di vista degli infortuni. Tutto questo non può essere un caso. Ecco le due spiegazioni

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United, il Milan ha un solo obiettivo in testa: raggiungere la Champions League attraverso il campionato. La partita contro la Fiorentina, ultima prima della sosta, verrà affrontata con la solita emergenza infortuni che vedrà in campo una squadra decimata. L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' si sofferma proprio sui tanti stop rossoneri nell'arco della stagione. Una girandola di problemi muscolari che non può essere definita come casuale. A questo punto, ci sono ci sono due strade per spiegare il problema: la prima potrebbe essere collegata alle tante partite giocate (43 partite come nessun'altra squadra). La seconda, invece, sarebbe da attribuire al tipo di gioco intenso messo in campo dai rossoneri. I troppi scatti, alla lunga, potrebbe logorare. Intanto Maldini pensa ad altri colpi di calciomercato a Champions League acquisita