Milan, troppi gol presi: benedetto il rientro di Tomori | Serie A News

Fikayo Tomori tornerà titolare in Genoa-Milan di domani sera a 'Marassi'. Servirà per blindare una difesa che ha incassato 7 gol in 2 partite

Daniele Triolo

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, è il protagonista dell'approfondimento di 'Tuttosport' oggi in edicola. Questo perché domani sera, in occasione di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022 a 'Marassi', Tomori riprenderà il suo posto nel cuore della retroguardia rossonera.

E meno male, verrebbe da dire, visto che nelle ultime due partite di campionato, coincise con altrettante sconfitte contro Fiorentina (3-4) e Sassuolo (1-3), il Diavolo di mister Stefano Pioli ha incassato ben 7 gol in 2 partite. Tanti presi, è vero, per errori individuali, per leggerezze e disattenzioni. Alle quali il tecnico sta lavorando a Milanello con il suo staff per porvi rimedio.

Ma è altrettanto vero di come, in queste partite del Milan, sia balzata davvero all'occhio l'assenza di Tomori. Che è l'unico difensore nella batteria di centrali rossoneri in grado di giocare, sì, puntando sulla forza fisica e sull'anticipo, ma anche di poter recuperare, con la velocità, ai suoi errori ed anche a quelli degli altri. Quello che, insomma, in situazioni complicate 'ci mette una pezza' per tutti.

Tomori, ha suggerito 'Tuttosport', è l'esatta 'altra metà della mela' di Simon Kjær, di Alessio Romagnoli e di Matteo Gabbia. Rapido, con senso dell'anticipo, abilissimo nelle coperture preventive, il numero 23 rossonero è anche quel calciatore che sa tenere altissimo il livello della concentrazione per tutti i suoi compagni.

Il ritorno della coppia Kjær-Tomori, per Genoa-Milan di domani sera, sarà importante, perché restituirà al Diavolo qualche certezza difensiva in più. I due leader della difesa, magari, aiuteranno anche i compagni a non commettere più errori banali, in fase di disimpegno, sui quali hanno fatto purtroppo festa viola e neroverdi negli ultimi 180' di Serie A. Per la lotta Scudetto, infatti, serve rimettersi in corsa il prima possibile. Calciomercato Milan, fari puntati sul nuovo Tomori. Le ultime >>>