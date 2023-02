Milan, il Tottenham crolla in Premier: le chiavi per batterlo

Milan, il Tottenham cade contro il Leicester

Il Leicester, si legge, batte per 4-1 il Tottenham. A preoccupare in vista della trasferta a San Siro di martedì è stata la prestazione complessiva della squadra. Gli Spurs sono stati soffocati dall'aggressività del Leicester in pressing costante. Un'arma che è stata molto utilizzata dal Milan di Stefano Pioli. Oltre a Lloris e Bissoum Conte martedì rischia di dover rinunciare a Bentancur, che al 13' aveva portato avanti gli Spurs in mischia a seguito di calcio d'angolo. A preoccupare è stata la catena di destra degli Spurs: disastroso il debutto di Porro a centrocampo, male anche Tanganga in difesa: Leao lì può fare davvero male. Il Milan potrebbe avere tutte le armi per fare bene contro un Tottenhman, al momento, per nulla pimpante.