Milan-Tottenham, Pioli all’assalto di Conte | Champions League News

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League e 'La Gazzetta dello Sport' ne ha parlato in maniera approfondita nella sua edizione odierna. In particolare, la 'rosea' si è soffermata su come Stefano Pioli, tecnico rossonero, voglia provare a mettere in scacco Antonio Conte, manager italiano degli 'Spurs', in un doppio confronto dove il Diavolo proverà a dare il massimo per passare il turno e ad accedere ai quarti di finale della massima competizione europea.