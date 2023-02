Milan-Tottenham, per Giroud è come un derby | Champions League News

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero in Milan-Tottenham di domani sera. Il centravanti ha un passato nei rivali di Arsenal e Chelsea

Daniele Triolo

Olivier Giroud si prepara a guidare l'attacco rossonero in occasione di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, per il centravanti del Milan, di fatto, questa sfida contro gli 'Spurs' vale quasi come un doppio derby.

Milan-Tottenham, una partita speciale per Giroud — Giroud, infatti, ha giocato per ben nove stagioni a Londra, nella Premier League inglese. Vedendo, però, il Tottenham praticamente sempre come rivale designato. Il bomber transalpino ha indossato prima la maglia dell'Arsenal, quindi quella del Chelsea: contro il Tottenham, in carriera, ha giocato 18 volte con uno 'score' di 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Ha segnato, in queste partite, 4 reti al Tottenham, ma mai una in campo europeo. Pertanto, per il quotidiano torinese, Giroud vorrebbe tanto trovare il primo gol contro gli 'Spurs' in Europa proprio con la maglia del Milan, in un momento non facilissimo per il Diavolo e per lui. Visto che, dopo le fatiche Mondiali, sta tornando soltanto adesso su livelli accettabili di forma.

Fu vicino all'Inter: Conte lo voleva fortemente — In Milan-Tottenham, poi, Giroud avrà un motivo in più per fare bene. È sempre stato un vecchio pallino di Antonio Conte, manager italiano degli 'Spurs'. Lo volle al Chelsea, nel gennaio 2018, allenandolo però soltanto per sei mesi. Il francese, poi, divenne determinante con Maurizio Sarri, vincendo l'Europa League l'anno successivo e Thomas Tuchel, con cui vinse la Champions nel 2021.

Conte, poi, passato all'Inter, chiese più volte alla dirigenza nerazzurra di portargli Giroud, ma anche quando la trattativa sembrava sul punto di andare in porto (gennaio 2020), non se ne fece nulla. Alla fine, il nativo di Chambéry ha sposato la causa del Milan nell'estate 2021: una sfida vinta a suon di gol pesanti per lo Scudetto. Ora devono iniziare ad arrivare anche in Champions, contro i vecchi rivali e gli antichi estimatori. Milan-Tottenham, la probabile formazione rossonera: due cambi per Pioli >>>