Moviola Milan-Tottenham 1-0: “Romero da rosso” | Champions League News

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per il Diavolo di Stefano Pioli . Giudicata in maniera gravemente insufficiente, voto 4,5 , la prestazione dell'arbitro svizzero Sandro Schärer : "Tre diversi metri di valutazione lungo la gara evidenziano perdita di coerenza e di personalità", secondo la 'rosea'.

L’arbitro Schärer, però, gli ha mostrato soltanto un cartellino giallo. Errore anche di Marco Fritz, al V.A.R., che non lo ha richiamato per fargli cambiare il colore del cartellino. Il direttore di gara svizzero ha approcciato la partita con l’idea di non ammonire, sbagliando in almeno tre occasioni. Esistono infatti, anche cartellini eccessivi comminati in questa sfida tra Milan e Tottenham.