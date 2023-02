Milan-Tottenham 1-0: “Una notte da gran Milan” | Champions League News

Milan-Tottenham 1-0 ieri sera a 'San Siro'. Una partita da Campioni d'Italia per i ragazzi di Stefano Pioli. Ritorno a Londra l'8 marzo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Una vittoria d'oro, quella siglata da un gol di Brahim Díaz al 7', perché apre una porta verso i quarti di finale e perché tira fuori dalla sabbia il Milan sofferente delle ultime settimane.

Milan-Tottenham 1-0: che bella serata per il Diavolo — Rispetto, per esempio, alla sfida di venerdì scorso contro il Torino, in questo Milan-Tottenham, per la 'rosea', ci sono stati segnali più convincenti dai rossoneri. Il Milan di Pioli è tornato squadra: un collettivo organizzato, solidale, capace di restare corto e compatto in ogni zona del campo. Tra i migliori, Simon Kjær, in affanno nei match precedenti e Malick Thiaw, volto nuovo che si sta imponendo a suon di ottime prestazioni.

L'ottima prova di Theo Hernández, poi, segnala come la condizione del gruppo rossonero stia lievitando, così come sta crescendo Rafael Leão. Pioli non ha snaturato il Milan, ma con la difesa a tre, lo ha protetto. Il Diavolo non faceva due clean sheet da fine agosto. Giocando così, può pressare alto, attaccare e sfruttare le qualità dei suoi giocatori. Il gol di Brahim Díaz, poi, è stato un bollino di qualità sulla prova corale del Milan.

De Ketelaere e Thiaw hanno fallito il colpo del k.o. — Il Tottenham? Praticamente non pervenuto. Tante assenze a centrocampo, è vero. A Londra sarà diverso. Ciò, però, non toglie valore al successo rossonero. La partita sarebbe anche potuta essere più semplice per il Milan se l'arbitro svizzero Sandro Schärer avesse espulso, così come sembrava giusto, Cristian 'Cuti' Romero per un fallaccio su Sandro Tonali in apertura di ripresa. Dal suo taschino, però, è uscito un cartellino di un colore sbagliato.

Nel finale il Diavolo avrebbe anche potuto raddoppiare. Due occasioni, clamorose, di testa gettate al vento da Charles De Ketelaere prima e da Thiaw poi. Il gol del 2-0 sarebbe potuto servire per la sfida in casa dei londinesi. Ma, per ora, poco importa: il Milan 'operaio', ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', ha portato a casa una vittoria d'oro. Pioli recupererà uomini per marzo, la squadra crescerà in condizione. Ora tutto è possibile: qualificazione aperta per un Milan che ha ritrovato la sua anima. Milan-Tottenham, Leao insoddisfatto: ecco il motivo >>>