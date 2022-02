Milan, quanti torti dagli arbitri: mancano almeno 6 punti ai rossoneri

Il Milan è furioso con gli arbitri. Tra Napoli, Spezia e Udinese a 'San Siro' ai rossoneri mancano punti importanti per la classifica

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della furia del Milan a due giorni di distanza dalla partita di 'San Siro' contro l'Udinese. Il gol di braccio segnato da Destiny Udogie e convalidato dall'arbitro Matteo Marchetti con l'ausilio del V.A.R., infatti, ha scatenato nel post-partita le proteste, composte, del tecnico Stefano Pioli e del direttore tecnico Paolo Maldini.

Il quale mai prima d'ora aveva parlato di arbitraggi. Pioli e Maldini hanno prima evidenziato i difetti palesati dal Milan nella gara contro i friulani. Poi, però, con garbo, hanno fatto notare come il Diavolo, in questa stagione, stia vivendo un problema con le direzioni arbitrali. Sono tantissimi, infatti, gli errori ai danni del Milan in questo campionato.

Alcuni non hanno influenzato i risultati. Esempi, il gol del 2-3 di Mario Pašalić in Atalanta-Milan dopo un fallo, non segnalato, di Duván Zapata su Junior Messias. Il rigore del momentaneo raddoppio dell'Hellas Verona a 'San Siro' dopo un fallo di Nikola Kalinić su Alessio Romagnoli giudicato al contrario. L'espulsione di Theo Hernández in Roma-Milan 1-2, quando il secondo cartellino giallo è arrivato dopo un fallo non ravvisato su Rade Krunić.

Gli errori, però, secondo 'Tuttosport' che il Milan ha cerchiato con la matita blu e che, potenzialmente, hanno tolto ben 6 punti in classifica al Diavolo sono in Milan-Napoli 0-1 (gol non concesso a Franck Kessié, con il V.A.R. a 'pizzicare' Olivier Giroud, sdraiato a terra, in fuorigioco considerato attivo), in Milan-Spezia 1-2 (regola del vantaggio non concessa dall'arbitro Marco Serra sul gol annullato a Messias) e, infine, quello di Udogie contro l'Udinese. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>

