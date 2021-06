Milan, torna Plizzari: sarà il terzo portiere del Diavolo di Pioli

Alessandro Plizzari, classe 2000, farà ritorno al Milan per restarci nell'anno dell'addio di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo deve ancora ufficialmente iniziare, ma il Milan ha già risolto la questione portieri per la stagione 2021-2022. Il titolare sarà il francese Mike Maignan, prelevato dal Lille. Il suo secondo sarà il rumeno Ciprian Tatarusanu, confermato. E, come terzo portiere, rientrerà Alessandro Plizzari.

È proprio su di lui che si concentra 'Tuttosport' oggi in edicola. Plizzari avrà un'opportunità nel Milan: una scelta quasi obbligata, dopo l'addio dei fratelli Gigio ed Antonio Donnarumma, ed utile per la compilazione delle liste UEFA per la Champions League. L'estremo difensore, classe 2000, è infatti cresciuto nel vivaio rossonero.

Fin qui Plizzari ha giocato 50 partite tra i professionisti, ma non ha mai giocato in Serie A. Eppure già da qualche stagione si parla molto bene di lui. Quando Gigio Donnarumma esordiva, giovanissimo, nella massima serie, l'ex Presidente Silvio Berlusconi parlava di lui con entusiasmo, paragonando la sua bravura a quella dell'ormai ex portiere del Diavolo.

Dopo l'esperienza con il Milan Primavera, la società ha preferito mandare Plizzari in prestito, per farsi le ossa. Prima alla Ternana, stagione 2017-2018, con 20 gare e 40 gol subiti. Quindi, dopo un anno a Milanello, al Livorno, nel 2019-2020, con altre 21 presenze all'attivo ed altre 40 reti subite. Infine, l'ultima esperienza con la Reggina, dove ha però giocato appena 10 gare.

Adesso Plizzari tornerà al Milan con la speranza di riprendere il discorso interrotto qualche anno fa, proseguire il suo percorso di crescita, e, perché no, non far rimpiangere al Diavolo il fatto di aver lasciato andar via Donnarumma.