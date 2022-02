Milan, torna ad essere ‘squadra’: servono tutti, compreso Leao

Il Milan ha smarrito un po' la sua identità. Rafael Leao segna, incide. Ma, come gli altri, deve tornare a giocare di 'collettivo'

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dal pareggio interno, 1-1, contro l'Udinese. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per tornare a vincere, il Milan deve tornare ad essere squadra, con le giuste distanze. Nella partita contro i friulani, infatti, non tutti hanno lavorato per il gruppo.

Rafael Leao, attaccante rossonero, è uno dei migliori del Milan in questo periodo: il portoghese è superiore a tutti sul piano individuale, ma meno come contributore al gioco collettivo. Il Diavolo, secondo la 'rosea', per avere la meglio sull'Inter nel derby di martedì sera in Coppa Italia dovrà aggredire i nerazzurri già nella loro costruzione dal basso.

Ma la pressione, per funzionare, deve essere di squadra e calibrata in tempi e metri. Non si improvvisa nulla, infatti, e, soprattutto, dovranno partecipare tutti i giocatori del Milan, nessuno escluso. Leao, dunque, compreso: deve applicarsi di più nella fase di non possesso palla. Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>

