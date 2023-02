Milan-Torino, dietro Thiaw. Davanti torna Brahim Díaz | Serie A News

Malick Thiaw dovrebbe giocare titolare stasera in Milan-Torino a 'San Siro'. Dal 1' anche il fantasista andaluso Brahim Díaz. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Per l'occasione, il tecnico rossonero Stefano Pioli confermerà la difesa a tre vista nel derby di Milano contro l'Inter.

Milan-Torino: spazio a Thiaw nei tre di difesa — Ma, rispetto alla sconfitta 0-1 nella stracittadina, salgono le quotazioni di Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco, classe 2001, arrivato la scorsa estate per 7 milioni di euro dallo Schalke 04, infatti, è favorito su Matteo Gabbia per completare il terzetto difensivo con Pierre Kalulu e Simon Kjær davanti al portiere Ciprian Tătărușanu.

"Thiaw è in crescita, faccio affidamento su di lui. È un giocatore forte", ha detto Pioli alla vigilia di Milan-Torino, nel corso della conferenza stampa a Milanello. Finora, in stagione, il numero 28 rossonero è partito titolare soltanto in due occasioni, entrambe prima della sosta per i Mondiali in Qatar, nelle gare contro Cremonese e Fiorentina.

Per il resto, il 3-5-2 visto contro l'Inter sarà 'corretto' in un 3-4-3 da Pioli. Davanti, pertanto, ritroverà una maglia da titolare il fantasista andaluso Brahim Díaz, che agirà sulla destra; sul versante opposto, per assistere Olivier Giroud, ci sarà nuovamente Rafael Leão. In panchina tornerà Zlatan Ibrahimović.