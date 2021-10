Milan-Torino, Tatarusanu convince ancora e ottiene il primo clean sheet

Tatarusanu chiude la porta del Milan e si dimostra affidabile, oltre a garantire di non essere ancora al massimo della forma possibile.

È arrivato il primo clean sheet rossonero con Ciprian Tatarusanu in porta anche per questa stagione, in Milan-Torino, e gran parte del merito è proprio del portiere rumeno classe 1986, protagonista con almeno due interventi importanti. Le sue manone hanno sigillato l'1-0 che pesa davvero tantissimo. Forse quando vede granata si esalta, visto che anche lo scorso anno in coppa aveva tenuto lo 0-0 nei 120' e poi parato il rigore decisivo per il passaggio del turno. C'è di più però: gara dopo gara crescono fiducia e ovviamente prestazioni. Lo sa anche lui che non giocando per tanto tempo è difficile e, ribadisce La Gazzetta dello Sport, sa di poter crescere ancora. Chi aveva anche dei dubbi sul gioco con i piedi si è dovuto ricredere: tanti palloni gestiti con lucidità e precisione.