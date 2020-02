Milan-Torino, poker di stelle: Gigio-Sirigu e Ibra-Belotti le sfide nelle sfide

MILAN-TORINO – Questa sera si torna in campo. San Siro ospita la quarta partita in poco più di una settimana dopo il derby di domenica scorsa e le due sfide di Coppa Italia. In campo Milan e Torino, coi rossoneri che dovranno dimostrare che i segnali positivi visti nel primo tempo della gara contro l’Inter e i 70 minuti giocati contro la Juve in Coppa Italia non siano stati una casualità. Di fronte, però, ci sarà un Toro ferito da 4 sconfitte consecutive (5 se si conta anche la gara contro il Milan di Coppa).

Primo match in trasferta per Moreno Longo che ha steccato la gara di esordio perdendo in casa contro la Sampdoria 3-1 e ora chiede ai suoi di rialzarsi, principalmente ai due uomini simbolo dello spogliatoio: Sirigu e Belotti. A loro chiede di trascinare il gruppo fuori da questa situazione negativa che ha portato all’esonero di Mazzarri e a sconfitte pesanti e imbarazzanti come quella contro l’Atalanta 7-0.

Il portiere sardo incrocerà ancora una volta Gigio Donnarumma, i quali saranno chiamati a difendere i pali della porta della Nazionale questa estate agli Europei. Il giovane classe 1999 del Milan sarà il titolare, ma la sfida è sempre aperta viste le ottime prestazioni che Sirigu sa sempre regalare. L’estremo difensore dei granata è anche molto amico di Zlatan Ibrahimovic, compagni ai tempi del PSG. Di tempo ne è passato, ma i bei ricordi non si cancellano. Per questo stasera in campo Sirigu e lo svedese saranno semplicemente carissimi nemici.

Ibra a Sirigu ha già avuto modo di segnargli in Coppa Italia, gara nella quale è partito dalla panchina. Stasera, invece, il numero 21 giocherà titolare per terza gara in poco più di una settimana. Lo svedese dovrà guardarsi anche dalla minaccia di Andrea Belotti, capitano del Toro che non segna da 690 minuti (Roma-Torino 0-2, 5 gennaio). Mancini lo ha stuzzicato in settimana, Longo si affida alla sua fame. All’andata fu decisivo con una doppietta e non vuole mancare l’appuntamento con la storia: se dovesse segnare oggi diventerebbe l’unico italiano ad andare in doppia cifra in campionato per 5 anni consecutivi (l’ultimo fu Pulici). Intanto, i granata recuperano due giocatori importanti: ecco la lista dei convocati>>>

