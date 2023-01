Milan-Torino, Pobega chiede spazio: punta una maglia da titolare

Tommaso Pobega, reduce dal suo primo gol in Serie A in rossonero, guarda a Milan-Torino come chance per il rilancio in campo dal 1'. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato di Tommaso Pobega, centrocampista rossonero che proprio contro i granata, lo scorso 30 ottobre 2022, aveva collezionato gli ultimi minuti in campionato in stagione prima di essere rilanciato domenica sera, a 'San Siro', negli ultimi 20' di Milan-Roma.

Uno scampolo di gara che Pobega non ha fallito. Anzi, ha impreziosito con la rete del momentaneo raddoppio rossonero, chiudendo nel miglior modo possibile un magistrale contropiede della formazione allenata da Stefano Pioli. E peccato che, alla fine, questa bella rete sia valsa solo un pareggio, visto il black-out del Diavolo che, in 6' ha portato i giallorossi sul 2-2.

Milan-Torino, Pobega scenderà in campo da ex — Proprio in Milan-Torino, ma di Coppa Italia (partita in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'), Pobega potrebbe finalmente ritrovare una maglia da titolare. Non è ancora chiaro, secondo il quotidiano torinese, in quale posizione di campo potrebbe giocare: se da mediano nel 4-2-3-1 al fianco di Sandro Tonali, o se da 'trequartista tattico', venti metri più avanti.

La sua partenza dal 1' contro i granata di Ivan Jurić, ad ogni modo, non sembra essere in dubbio. Se nelle ultime partite, a centrocampo, aveva avuto più chance il belga Aster Vranckx, ora Pobega è pronto a scalare nuovamente le gerarchie nel ruolo di prima alternativa allo stesso Tonali e ad Ismaël Bennacer.

Gol alla Roma: ora punta a giocare di più da titolare — D'altronde, per lui, questo Milan-Torino ha un sapore speciale. Ritrova la sua ex squadra, tanti ex compagni ed amici, nonché il tecnico che l'anno passato ha saputo valorizzarlo alla grande e che gli ha consentito di rientrare alla base rossonera per giocarsi una maglia da protagonista e non più da comprimario.

Il Toro di Jurić avrebbe anche voluto riabbracciarlo in questo calciomercato di gennaio. Ma dal Milan non è mai arrivata alcuna apertura per una partenza di Pobega. I rossoneri credono in lui e il ragazzo, con il gol alla Roma, ha lanciato un messaggio chiaro: nella seconda parte di questa stagione vuole essere protagonista.