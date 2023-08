Milan-Torino 4-1, che lavoro di Pioli! Rossoneri quasi a memoria

Il Milan, nella serata di ieri, ha vinto per 4-1 la sua prima partita stagionale contro il Bologna. I rossoneri si sono portati in vantaggio grazie al gol di Pulisic. Poi hanno chiuso per 3-1 il primo tempo, controllando la ripresa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il commento e l'analisi della gara.