Milan, Tonali resiste: salterà solo l’Udinese per precauzione

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non ha riportato lesioni muscolotendinee in occasione dell'amichevole di Vicenza. Fermo solo una gara

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che ieri ha svolto degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato nell'amichevole dello stadio 'Romeo Menti' di Vicenza sabato scorso.

Fortunatamente nessuna lesione muscolare per Tonali. E questa è già un'ottima notizia. Sospiro di sollievo per il Milan, che temeva di aver perso il suo forte centrocampista per più tempo. Molto probabilmente, questa è la convinzione del 'CorSport', Tonali salterà Milan-Udinese, debutto dei rossoneri nella Serie A 2022-2023, in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30 a 'San Siro'. Ma soltanto per precauzione.

Milan, Tonali sta meglio ma non verrà rischiato

Già nella successiva sfida di domenica 21 agosto, alle ore 20:45, il big match Atalanta-Milan, Tonali sarà regolarmente al suo posto. Perdere per strada Tonali, anche solo per l'iniziale segmento di questa stagione, sarebbe stato un duro colpo per i Campioni d'Italia in carica. L'ecografia ha dato un buon responso, ma meglio non esporre il giocatore a pericolose ricadute.

Tonali sarà valutato di giorno in giorno ma, ad ogni modo, in Milan-Udinese non ci sarà. Al massimo, ha evidenziato il quotidiano romano, potrà essere portato in panchina se starà bene. L'anno appena passato Tonali non ha saltato partite per infortunio: ultima assenza per problemi fisici risale al 12 maggio 2021, in occasione della sfida Torino-Milan 0-7.

Contro l'Udinese, quindi, mister Stefano Pioli si prepara a schierare il duttile ed utile Rade Krunić, nei due di metà campo, al fianco di Ismaël Bennacer. La curiosità è che anche l'anno scorso il bosniaco era partito titolare nelle prime due giornate di campionato, all'epoca in luogo dell'infortunato Franck Kessié, con altrettante vittorie per il Diavolo contro Sampdoria e Cagliari.