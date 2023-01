Milan, Tonali torna all’Olimpico: da lui passa la rinascita dei rossoneri

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla dei famosi stratagemmi utilizzati da Stefano Pioli per dare una scossa alla sua squadra. In questo momento i rossoneri avrebbero bisogno di ulteriore motivazione dopo le recenti prestazioni non all'altezza, culminate con l'eliminazione dalla Coppa Italia e dalla sconfitta in finale di Supercoppa. Chi, tra gli altri, dovrà ritrovare lo smalto perso è Sandro Tonali, il quale avrà la possibilità di salire in cattedra in uno stadio che evoca dolci ricordi.