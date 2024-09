Tonali ritorna in Nazionale. L’ex Milan vuole riprendersi la maglia azzurra

L’accoglienza che i tifosi del Newcastle gli hanno riservato durante la partita contro il Tottenham è stata emozionante. L’intero St James’ Park è esploso in un applauso quando, al minuto 68, l’allenatore Eddie Howe lo ha mandato in campo. All’inizio della partita, una coreografia dedicata al "maestro del centrocampo di Milano" occupava un’intera curva, con foto e il suo numero, l’8. Ma il ritorno vero e proprio da titolare è avvenuto pochi giorni prima in Coppa di Lega contro il Nottingham Forest. È stata un’altra serata emozionante per l’ex Milan.

La Nazionale

Anche in Nazionale le cose sembrano andare bene per lui. Luciano Spalletti è tentato di schierarlo come titolare già venerdì sera, al Parco dei Principi, contro la Francia. Ieri, Tonali è stato testato in un centrocampo con Samuele Ricci e Lorenzo Pellegrini, mentre dall’altra parte c’era Nicolò Fagioli, che anche lui aveva precedentemente avuto problemi legati alle scommesse. Ora si sono ritrovati insieme in azzurro e sembrano aver superato quel periodo difficile. La Nazionale ha bisogno del talento di Tonali per riprendersi dopo un Europeo deludente, e anche lui ha bisogno dell’azzurro per allontanare i fantasmi e tornare a respirare. LEGGI ANCHE: Tassotti: “Vi spiego quali sono i problemi del Milan di Fonseca” >>>