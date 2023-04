Milan, da Tonali a Leao: i giocatori chiave per la Champions

Milan, tutti i giocatari chiave

La rosea, parla anche dei giocatori più utilizzati in Champions, guidato dai soliti Tonali e Leao (unici ad aver giocato per più di 800’) entra invece Olivier Giroud. Il francese ha messo il suo zampino anche contro il Napoli. Tomori ha ritrovato stabilità dopo qualche disattenzione. In campionato è il fedelissimo dell’allenatore per eccellenza: 2192 di gioco. E la sua fisicità sarà indispensabile anche contro i centravanti dell’Inter. In questa stagione, tra Italia ed Europa, una sola volta Pioli ha scelto la panchina per Theo: è successo a Bologna, quando tutto l’undici titolare era stato risparmiato verso il ritorno dei quarti Champions. Theo era mancato altre volte per infortunio, mai più per decisione tecnica. Al suo strapotere in fascia non ci sono alternative.