Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, il futuro del Milan sembra essere in buone mani. Il noto quotidiano sportivo, infatti, ha scritto di Sandro Tonali, centrocampista rossonero che a fine stagione dovrebbe raggiungere la soglia dei 4000 minuti in campo. Dopo una stagione tribolante, l'ex Brescia si conferma come uno dei leader dello spogliatoio milanista.