Milan, Tonali torna a San Siro: tra emozioni e applausi. E con Spalletti…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi San Siro sarà sold-out per Italia-Francia. Tra gli spettatori ci saranno anche tanti tifosi del Milan. Per questi ci sarà un ritorno di cuore: quello di Sandro Tonali al Meazza. Nell’estate del 2023 ha lasciato il Diavolo per il Newcastle. Non è il primo ritorno di Tonali a San Siro: in Champions League ci fu proprio Milan-Newcastle. In quel caso il pubblico si alzò in piedi per una standing ovation. Probabile che sarà di nuovo così, anche con la maglia dell'Italia.