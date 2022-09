Milan: Tonali a riposo contro l’Empoli, punta il Chelsea

A causa di un problema muscolare che verrà valutato dal Milan nei prossimi giorni, Sandro Tonali non sarà in campo questa sera nel match di Nations League tra Italia ed Inghilterra . Stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'obiettivo del centrocampista rossonero sarà quello di rientrare in campo contro il Chelsea .

Come sottolinea l'articolo presente oggi sull'edizione del Corriere dello Sport a firma di Adriano Ancona: "Proprio in considerazione di un calendario fitto è probabile che Tonali salti in ogni caso Empoli-Milan per evitare un sovraccarico... il doppio appuntamento col Chelsea intervallato dalla sfida di San Siro contro la Juve ha la priorità".