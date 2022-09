Pioli: “Al Milan mi sento a casa, abbiamo ancora tanto da fare insieme”

Nessun dubbio per Stefano Pioli: il suo futuro sarà sulla panchina del Milan per provare a vincere ancora.

"Al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non vorrebbe prendere in considerazione nessuna altra cosa e poi credo che abbiamo ancora tante cose da fare. In ogni caso contratto e futuro non mi preoccupano". Queste le parole pronunciate ieri a Coverciano dal tecnico del Milan, Stefano Pioli, e riportate sull'articolo della Gazzetta dello Sport in edicola oggi a firma di Alessandra Gozzini.