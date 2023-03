Milan, Tonali ricaricato dalla nazionale: sarà determinante per il rush finale

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del Milan e, in particolar modo, di Sandro Tonali . Il centrocampista rossonero è tornato ai suoi livelli come ha dimostrato nelle ultime due partite disputate con la maglia della nazionale italiana. Nel match contro l'Inghilterra è entrato a gara in corso e ha dato un'ottima impressione, poi confermata nella successiva partita contro Malta. Lì Tonali ha messo lo zampino sia nella rete di Retegui sia in quella di Pessina. Il numero 8 rossonero, infatti, ha fornito l'assist da calcio d'angolo per il gol dell'oriundo e ha pizzicato il pallone poi insaccato in rete dal centrocampista del Monza.

Un buon segnale per Stefano Pioli, il quale si affiderà a Tonali e a Bennacer in questo finale di stagione che sarà determinante per il Milan. I rossoneri lotteranno per andare il più avanti possibile in Champions League e centrare un posto tra le prime quattro del campionato di Serie A. Come nella passata stagione, Tonali cercherà di mettersi sulle spalle la squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Da oggi comincerà la preparazione alla prima delle tre sfide contro il Napoli. Pioli potrebbe schierare la squadra nuovamente con il 4-2-3-1, dunque a centrocampo agiranno molto probabilmente Tonali e Bennacer, con Krunic che verrà spostato sulla trequarti. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.