Milan, Tonali come Theo Hernandez: entrambi convinti da Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’inserimento del Milan per Sandro Tonali, confermato anche dal presidente del Brescia, i rossoneri hanno scavalcato l’Inter nella corsa al giocatore. Una mossa astuta di Paolo Maldini, che è riuscito a convincere il classe 2000 a vestire la maglia del Diavolo. Adesso c’è lo scoglio più difficile da superare: trovare l’accordo con le ‘Rondinelle’. ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, paragona il sì di Tonali a quello di Theo Hernandez, convinto anche lui dalle lusinghe del direttore tecnico rossonero, che ha dimostrato ancora una volta un carisma non indifferente.

