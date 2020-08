Calciomercato Milan – Maldini convince Tonali, ora si tratta con il Brescia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Negli ultimi giorni l’uomo più al centro delle trattative di mercato in casa Milan è sicuramente Sandro Tonali. Ad infiammare ancora di più la trattativa fra i rossoneri e il Brescia (club proprietario del cartellino del giovane centrocampista), c’è il derby che il Diavolo sta “giocando” con l’Inter per aggiudicarselo.

Stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan è in forte pressing su Tonali, con Paolo Maldini, a “combattere” in prima linea sul fronte. Il classe 2000, che nella scorsa stagione ha totalizzato fra Serie A e Coppa Italia 36 presenze (1 gol e 7 assist), non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan. E proprio la fede calcistica del giovane mediano, potrebbe ricoprire un ruolo importante nella negazione fra il calciatore e i rossoneri. I contatti fra Maldini e Tonali si sono intensificati molto nelle ultime 48 ore, così come quelli con il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, tant’è che l’ottimismo sotto questo punto di vista, è in forte crescita nell’ambiente rossonero. Addirittura, c’è chi già parla di un Tonali entusiasta del progetto Milan, che avrebbe comunicato a Maldini stesso, l’intenzione di vestire rossonero.

IL PUNTO SULL’OFFERTA

Sempre come riportato dalla rosea, il fondo Elliott, nella giornata di ieri, avrebbe dato il via libera alla dirigenza del Milan per insistere su Tonali. E allora, ecco la nuova offerta presentata al Brescia: 10 milioni per il prestito oneroso + 25 milioni per il riscatto obbligatorio. A questi 25 milioni, il Diavolo ne aggiungerà altri 3 di bonus facilmente raggiungibili e legati alle presenze del giocatore nella stagione che inizierà a breve. In totale dunque, 38 milioni di euro. Cellino si è preso ancora del tempo per dare una risposta definitiva ai rossoneri, ma la sensazione, è che l’affare entro mercoledì possa chiudersi.

