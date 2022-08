Milan, Tonali pronto per Bergamo. E intanto De Ketelaere scalpita | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su due giocatori del Milan : Sandro Tonali e Charles De Ketealere . La nuova leva che probabilmente farà la fortuna del Diavolo, in quanto rappresentano non soltanto il presente ma anche il futuro di questa squadra. Il Milan punta moltissimo su questi due talenti: il primo classe 2000 e il secondo classe 2001 sono dei beniamini dei tifosi rossoneri.

Sandro Tonali è rimasto a bordocampo ad assistere al primo match ufficiale della stagione del Milan contro l'Udinese. In versione Clark Kent come definito dalla Lega Serie A, il numero 8 rossonero ha assistito con tanto di occhialini alla vittoria dei suoi compagni di squadra. Tonali, infatti, ha saltato il match dopo aver rimediato una contrattura al flessore ma secondo la 'rosea' il problema è rientrato tanto da essere tornato ad allenarsi con il resto del gruppo in questi giorni. Dunque l'ex Brescia potrebbe partire dal primo minuto nella gara di domenica sera contro l'Atalanta al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, uno stadio in cui proprio Tonali, nella passata stagione, riuscì a segnare uno dei tre gol rifilati a Musso.